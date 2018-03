Duílio assegura que “não existe nada” entre Corinthians e Eto’o

Mais preocupado em resolver o imbróglio que se tornou a contratação do lateral esquerdo Zeca, em litígio judicial com o Santos, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves trata a chegada do astro camaronês Samuel Eto’o ao Corinthians como mera especulação. Segundo o blog Bela Jogada, mantido pela jornalista Michelle Giannella na Gazeta Esportiva, o atacante do Konyaspor, da Turquia, é cotado para solucionar a carência aberta no elenco desde a saída de Jô para o Nagoya Grampus, do Japão.

“Apareceu mais esse nome agora. Fica difícil responder em cima de especulações. Como disse há muito tempo, o Corinthians trabalha atrás de grandes jogadores. É uma posição para a qual estamos buscando. Mas, neste caso, não existe negociação nenhuma. Todos os dias, colocam nomes. Só isso”, minimizou Duílio, logo após desembarcar em Itaquera para acompanhar o Corinthians na partida contra o venezuelano Deportivo Lara, na noite desta quarta-feira, em Itaquera, pela segunda rodada do grupo 7 da Copa Libertadores da América.

De fato, a diretoria do Corinthians tem trabalhado assiduamente, sem sucesso até então, para repor a perda de Jô. O último atacante que ficou muito próximo de acertar contrato com o clube brasileiro foi Alex Teixeira, cuja chegada por empréstimo não vingou por desistência do Jiangsu Suning, da China.

Aos 37 anos, Eto’o seria um reforço também para o departamento de marketing do Corinthians. O diretor Luis Paulo Rosenberg, o mesmo que alinhavou a contratação de Ronaldo no final de 2008, gosta de trabalhar com atletas renomados – recentemente, citou até o italiano Balotelli, no francês Nice, como um bom garoto-propaganda.

“Não garanto nada”, recuou Duílio, ao ser questionado se a vinda de Eto’o estava completamente descartada. “Hoje, não existe nada. Pode ser que ele venha no meio do ano, no próximo. Ele ou o Balotelli, como o Luis Paulo colocou em outro dia. No futebol, não podemos cravar que algo não vá acontecer no futuro. Mas, hoje, não existe absolutamente nada. O Corinthians não está negociando com o Eto’o”, acrescentou, enfático, o diretor de futebol.

Antes de ser especulado como futuro atacante do Corinthians, Eto’o teve o seu nome vinculado ao de outros clubes brasileiros. O camaronês foi comentado no Grêmio e no Vasco, por exemplo, durante o processo de rescisão de contrato com o Antalyaspor, em janeiro. O seu destino, porém, foi outro clube turco, o Konyaspor.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com