Dudu ignora retrospecto e afirma que não gosta de atuar no Pacaembu

O Palmeiras enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, já que o Palestra Itália está reservado para um show do ex-Beatle Paul McCartney no domingo. Apesar do bom retrospecto recente do Verdão no estádio municipal, o capitão Dudu deixou claro que não gosta de atuar no local.

“Estamos acostumados a jogar no Pacaembu. Eu, particularmente, não gosto. Me sinto mais à vontade no Palestra, mas como tem show, a gente não pode jogar lá. Já fizemos grandes partidas no Pacaembu, faz tempo que não perdemos lá. Esperamos fazer outra boa atuação”, disse o camisa 7.

Desde a inauguração da Arena Palestra Itália, em novembro de 2014, o Palmeiras foi obrigado a realizar onze partidas no estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, sendo nove vitórias, um empate e uma derrota. O último duelo foi no dia 18 de setembro, quando venceu o Coritiba por 1 a 0.

Nesta quinta-feira, o Alviverde precisa de novo triunfo para voltar ao G4 do Brasileirão. Além disso, Cuca estabeleceu como objetivo uma campanha perfeita até o final do torneio, com 12 vitórias em 12 jogos.

“Não tem conta diferente a não ser ganhar os 12 jogos. Estamos preocupados com Bahia, conquistar os três pontos, ir jogo a jogo e ver o que o campeonato nos oferece ainda. A gente sabe que é difícil (alcançar o líder), são muitos pontos, mas enquanto houver chance, temos que ter esperança”, completou o capitão.

O Verdão é o quinto colocado da Série A com 43 pontos ganhos. No entanto, a equipe segue na zona de classificação direta para a Copa Libertadores, já que o Cruzeiro, quarto com um ponto a mais, tem vaga garantida pelo título na Copa do Brasil.