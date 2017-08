Dudu e novo esquema: os focos do Palmeiras na pausa do Brasileiro

O Palmeiras terá 13 dias para se preparar até a partida contra o Atlético-MG, dia 9 de setembro, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. Com a pausa no torneio nacional por conta de partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Cuca já planeja como irá trabalhar para melhorar o Verdão no período.

“Minha intenção é usar esse tempo para dar sequência para a maioria dos jogadores. Precisamos corrigir coisas na defesa que nós podemos e devemos melhorar. Não só com os jogadores de trás, mas no início das jogadas. Vamos enfatizar no trabalho técnico e na confiança durante a semana”, disse o treinador.

Na goleada de domingo, frente ao São Paulo, o campeão brasileiro abandonou o 4-3-3 e entrou em campo no 4-2-2-2. Com a mudança, Thiago Santos e Róger Guedes perderam espaço para Tchê Tchê, que voltou a mostrar um grande futebol, e Bruno Henrique, que falhou no primeiro gol tricolor ao perder disputa de cabeça com o peruano Cueva.

Na etapa final, com o placar marcando 2 a 2, Cuca promoveu a entrada de Keno na vaga de Bruno Henrique, e retomou o sistema com três homens no meio campo, dois pontas abertos, e um centroavante. A tendência, porém, é que trabalhe a formação utilizada como titular no período sem treinos.

“Contra o São Paulo pensamos em ter uma posse de bola maior. O campeonato esse ano não está permitindo muito espaços, a maioria dos times te “engavetam” depois do meio-campo. Se você não criar espaços, não joga. Trabalhamos bem nesse sentido, só faltou o cruzamento final entrar no lugar certo. Com mais treinamento, esse sistema vai funcionar”, completou.

Outra novidade provável para a partida contra o Galo é a volta de Dudu. O capitão retomou os treinamentos com bola na última sexta-feira, mas ainda mostrava limitação e acabou fora dos relacionados para o Choque-Rei. Com 13 dias para se preparar, deverá estar em campo como titular, possivelmente na vaga de Deyverson, com Willian mantido na equipe. Já Yerry Mina, também lesionado, ainda não deverá retornar.

“Trabalhar sobre os erros com resultado positivo é tudo de bom. Ficar 15 dias sem jogar depois de um resultado negativo seria difícil, por todo o clima de pressão. Vencemos o clássico com merecimento e vamos dar continuidade com humildade”, finalizou o treinador.