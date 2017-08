Dudu e Mina são substituídos chorando e preocupam o Palmeiras

Além da eliminação na Copa Libertadores, a torcida do Palmeiras tem mais três problemas para lidar nos próximos dias. O zagueiro Yerry Mina e o atacante Dudu precisaram ser substituídos por conta de contusões e deixaram o campo chorando. Além disso, o meia Moisés também sentiu um problema físico e atuou os últimos dez minutos no sacrifício.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Yerry Mina caiu ao gramado com dores no tornozelo após uma disputa de bola, discutiu com o médico Gustavo Magliocca e foi substituído aos prantos. Em sua vaga, entrou Edu Dracena, que não teve boa atuação.

Na segunda etapa, foi a vez de Dudu sentir um problema no músculo posterior da coxa. Inicialmente, o camisa 7 se negou a sair e seguiu em campo. Poucos minutos depois, porém, deixou o gramado para a entrada de Guerra.

Ainda não há informações sobre as condições físicas da dupla. Por fim, o meia Moisés fez sua segunda partida após retornar de lesão e também sentiu um problema físico e atuou mancando nos últimos dez minutos de partida. No momento das cobranças das penalidades, o camisa 10 cobrou no sacrifício.

Assim com Moisés, Guerra também precisou começar no banco de reservas nesta quarta-feira por conta de dores no músculo adutor. Keno, Bruno Henrique e Thiago Santos terminaram a partida com câimbras.