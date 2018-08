Duas semanas após Majestoso, Nenê e Jonathas duelam no videogame

Pouco mais de duas semanas após a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 3 a 1, no Morumbi, jogadores dos dois clubes rivais voltaram a duelar. Desta vez, no videogame. Os atacantes Nenê e Jonathas foram os garotos-propaganda do lançamento do jogo virtual Pro Evolution Soccer 2019, na noite desta terça-feira, em São Paulo, e disputaram duas partidas com os controles em mãos.

Antes mesmo de o primeiro desses jogos começar, Jonathas já havia virado alvo de ataques de torcedores do São Paulo presentes no evento. Como o time do Corinthians não estava disponível na versão de demonstração do PES 2019, o atacante que se recupera de lesão muscular na coxa direita foi obrigado a optar por outra equipe. Escolheu o Barcelona. “O Coringão é melhor!”, ele contestou, quando ouviu que estava cometendo uma injustiça com Nenê.

Seja como for, Jonathas derrotou o adversário nos dois enfrentamentos, em ambos por 1 a 0, com gols do uruguaio Luis Suárez e do argentino Lionel Messi. “Eu queria jogar com o Corinthians, mas não tinha”, continuou a justificar o atleta que marcou o único gol corintiano no último Majestoso, no intervalo entre as duas partidas de videogame. Nenê apenas sorria, prometendo se vingar do rival.

Aos 37 anos, Nenê, assim como o atacante palmeirense Dudu, foi contratado como embaixador do Pro Evolution Soccer 2019. E mostrou-se contente por poder comandar a si mesmo no videogame. “O meu personagem ficou parecido, bem bacana. Está até melhor, com menos rugas. Gostei”, brincou, antes de definir as suas virtudes no videogame. “Dão para o gasto.”

O Pro Evolution Soccer 2019 tem contratos de exclusividade com São Paulo e Corinthians e ainda com Palmeiras, Flamengo e Vasco. As mascotes dos clubes paulistas também marcaram presença no evento de lançamento do jogo que tem estampado o meia Philippe Coutinho, do Barcelona escolhido por Jonathas, estampado na capa.