Disparando críticas a Sampaoli, Maradona volta a defender Messi

Como já havia feito na cerimônia de gala da Fifa, que premiou os melhores da temporada 2016/17, Diego Maradona voltou a rasgar elogios a Lionel Messi. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o ex-jogador, que completa 57 anos de idade nesta terça-feira, vê a estrela do Barcelona como um talento solitário na seleção da Argentina, carente do auxílio por parte dos demais jogadores.

“Não há um jogador que o entenda. O mais próximo disso é o Aguero. Dybala é um grande jogador, mas está em outra velocidade, outra potência. Joga como na Itália, e na seleção você tem que mostrar técnica, não ser apenas um atleta”, opinou o campeão da Copa do Mundo em 1986 pela Albiceleste, que não vê a necessidade de Messi vencer um mundial para se consolidar entre os maiores da história.

Se Messi foi agraciado pelas palavras de Maradona, não se pode dizer o mesmo a respeito de Jorge Sampaoli. O atual treinador da Argentina foi alvo de duras críticas feitas pelo ex-jogador e técnico da seleção. “Corrompido ou como uma atração, convocou Icardi tendo Higuaín, que sempre fez gols, à disposição. Sim, ele também perdeu gols, mas estava lá. Não pode deixar Kun Aguero de fora de sua primeira lista e chamar Icardi” disparou. Diego ainda atribuiu as convocação a possíveis acordos feitos com a esposa e também empresária do jogador da Inter de Milão e o “jogador, empresário e presidente” Juan Sebastián Verón, a quem acusa de ter elaborado a primeira lista de selecionados por Sampaoli.

El Pibe, por fim, relembrou um acontecimento que comprovaria o caráter duvidoso de Sampaoli. “Nunca gostei de mentirosos. Nunca me esqueço de quando estava assistindo à final da Copa Davis, na Croácia, e ele (Sampaoli) me convidou a fazer parte de um projeto que desenvolveria no Sevilla. Quando o chamaram da seleção, parece ter se ‘esquecido’. Jamais estarei de acordo com gente falsa, medíocre e que crê ser maior do que realmente é”.

Atualmente, Maradona é técnico do Al Fujairah, time dos Emirados Árabes que assumiu o comando em maio deste ano.