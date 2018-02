Dirigente indica venda de Arthur para o Barcelona: “Está tudo acordado”

A negociação entre Grêmio e Barcelona para a venda de Arthur parece mesmo em vias de ser concretizada. Após extensas conversas e rumores desencontrados na última janela de transferências, o clube gaúcho começa a admitir a perda da promessa para os catalães.

Na noite da última terça-feira, após o empate contra o Defensor pela primeira rodada da Libertadores, o assunto envolvendo Arthur voltou a pauta dos dirigentes do Grêmio. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, ainda em Montévideu, o chefe de gabinete do presidente do Tricolor Gaúcho, Marco Bobsin, revelou que a negociação está bem encaminhada e deve ter uma definição em breve.

“Esta tudo acordado, os números estão fechados. Tudo o que resta é elaborar e redigir os contratos, o que provavelmente pode ser finalizado ainda esta semana”, disse Marco ao periódico.

A imprensa espanhola também trata o negócio como “praticamente certo”. Nas últimas semanas, foi veiculado até mesmo um possível acordo entre as partes para que Arthur se torne jogador do Barcelona a partir de janeiro de 2019. Um dos motivos também especulado que impossibilitaram a assinatura na última janela é a vaga extra-comunitária no elenco, ou seja, um lugar para contratar jogadores estrangeiros.

Apenas três atletas sem o passaporte comunitário europeu são permitidos por clube. O Barcelona já possui as vagas preenchidas por Philippe Coutinho, Paulinho e Mina, todos contratados na atual temporada.

Grêmio desembarca após empate

Depois do empate na estreia da Libertadores, o Grêmio já desembarcou em Porto Alegre para retomar os trabalhos visando a partida do próximo domingo, pelo Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. Mesmo após a viagem e pouco tempo de recuperação, é provável que Renato Gaúcho escale o que tem de melhor para tentar se afastar das últimas posições do Estadual.