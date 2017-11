Diretor do Sevilla compara Arana a Daniel Alves e fala sobre possível contratação

O diretor desportivo Óscar Árias, do Sevilla, marcou presença e falou sobre diversos assuntos no XII Encontro de Adeptos Sevillistas, evento que reúne torcedores e os coloca em contato com o que se passa dentro do clube, por meio de palestras e conversas com os responsáveis da entidade. É algo comum a outros clubes europeus, como Real Madrid e Barcelona. Um dos tópicos abordados pelo dirigente foi a possível chegada de Guilherme Arana, lateral esquerdo e destaque do Corinthians, ao time espanhol.

“Nós não paramos de trabalhar e conhecemos bem nosso modelo de negócio. Quando Daniel Alves chegou a Sevilla, ninguém o conhecia. Teve um rendimento altíssimo que resultou em um projeto muito importante para o clube. Nós trabalhamos com uma filosofia e não a mudaremos. Muitas vezes apostamos em jovens talentos que podem apresentar grandes resultados”, apontou.

Além dos Rojiblancos, outros times também estariam de olho na contratação de Arana, como Atlético de Madrid e Barcelona. O jogador tem 20 anos de idade e, por mais que esteja na equipe principal do Corinthians desde 2014, ganhou destaque apenas neste ano, sob o comando de Fabio Carille. O contrato do jogador com o Timão se encerra em dezembro de 2019 e o presidente Roberto de Andrade promete dificultar sua saída antes disso, por mais que boa parte da imprensa já tome como certa a ida ao Sevilla, já em janeiro de 2018.