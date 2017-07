Diego mira boa sequência, mas crê em jogo difícil diante do Cruzeiro

O Flamengo se prepara para o confronto deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros vão entrar em campo pressionados após a derrota em casa para o Grêmio. O resultado fez a equipe carioca se distanciar do líder Corinthians. O meia Diego preferiu focar no retorno dos bons resultados antes de falar sobre a briga pelo título.

“Temos de pensar no nosso desempenho, em vencer as partidas. Acho que isso é o mais importante. É assim que pensamos. Temos de fazer o nosso campeonato. Nosso objetivo não é se aproximar mais do Corinthians, mas fazer o nosso dever”, disse.

Diego salientou que o Flamengo terá compromisso complicado em Belo Horizonte. O Cruzeiro está embalado, pois venceu seu últimos dois jogos e entrou na zona de classificação para a Libertadores.

“Vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro é uma equipe muito bem equilibrada. Será mais um jogo muito difícil que temos pela frente”, declarou.

Para a partida deste domingo, o técnico Zé Ricardo terá o retorno do atacante Paolo Guerrero, que se recuperou da pancada sofrida na cabeça no clássico contra o Vasco. O desfalque será o lateral esquerdo Trauco, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Renê será seu substituto.