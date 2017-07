Dia Nacional do futebol: confira recordes brasileiros no esporte

A fim de homenagear o primeiro clube de futebol do Brasil, o Sport Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado em 19 de julho de 1900, a então Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em 1976, elegeu a data de origem da agremiação para ser o Dia Nacional do Futebol, modalidade esportiva mais praticada e seguida no país.

O futebol, no entanto, desembarcou no Brasil junto com o paulista Charles Miller, em 1894. Na ocasião, ele passou uma temporada na Inglaterra, país de origem do esporte, e tornou-se uma espécie de embaixador nas terras canarinhas.

O Sport Clube Rio Grande foi criado 23 dias antes da Ponte Preta (fundada em 11 de agosto de 1900), segunda equipe de futebol mais antiga do país. Apesar de terem sido criados antes da virada do século, Flamengo (fundado em 1895), Vasco (fundado em 1898) e Vitória (fundado em 1899) não nasceram como clubes de futebol, esporte que viriam a conhecer posteriormente, e por isso não são considerados os pioneiros.

Desta maneira, separamos alguns recordes, individuais e coletivos, estabelecidos por brasileiros e registrados no Guinness World Records.