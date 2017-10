Derby do sub-20 será realizado em Itaquera com portões abertos

Em meio à cada vez mais quente briga entre Corinthians, Palmeiras e Santos pelo título do Campeonato Brasileiro, um duelo das categorias juniores vai preceder o Derby do dia 5 de novembro, pela competição nacional. Pelas quartas de final Campeonato Paulista sub-20, Timão e Verdão vão a campo neste domingo, às 10h (de Brasília),, com torcida única no estádio de Itaquera.

Depois de superar a Portuguesa nas oitavas, os comandados do técnico Dyego Coelho têm o clássico diante do Palmeiras, que era do seu grupo na primeira fase da competição e terminou na liderança da chave, mesmo sem derrotar o clube do Parque São Jorge.

As equipes se enfrentaram em duas oportunidades: na terceira rodada, o Alvinegro empatou em 2 a 2, na Arena Barueri, com gols de Guilherme Romão e David. Na 14ª, novamente em Barueri, o Corinthians venceu por 1 a 0, gol de Carlos.

Assim como na partida entre Corinthians e Vitória pela Copa do Brasil Sub-17, que também será realizada em Itaquera nesta quarta-feira, o setor Norte será aberto à Fiel. Diferentemente do embate contra o baianos, porém, não haverá setor disponível para os visitantes.