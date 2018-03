Deputado apresenta projeto para obrigar uso do árbitro de vídeo

Nesta quarta-feira, o deputado federal Delegado Edson Moreira (PR-MG) apresentou projeto de lei que exige a obrigatoriedade da utilização do árbitro de vídeo em competições profissionais em que há cobrança de ingresso.

Pelo projeto apresentado, o custo da implementação da tecnologia seria arcado pelas entidades que são responsáveis pelos torneios. Dessa forma, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria que arcar com os custos, diferentemente do que foi proposto em reunião geral do Campeonato Brasileiro.

A International Board, entidade que cuida do futebol mundial, aprovou a implementação do VAR, recurso que deverá ser usado na Copa do Mundo na Rússia. Recentemente os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro recusaram a utilização do árbitro de vídeo, contudo o recurso será utilizado na Copa do Brasil.

O projeto, que agora segue para análise das comissões da Câmera dos Deputados, requere uma alteração na Lei Pelé.