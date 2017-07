De olho no Corinthians, Grêmio recebe Ponte Preta na Arena

Em situações opostas, Grêmio e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena. Enquanto o time gaúcho mira o líder do Campeonato Brasileiro, principalmente depois do empate do Corinthians na abertura da rodada, a equipe de Campinas quer se distanciar do Z4 da competição.

A Ponte Preta tenta reencontrar o caminho dos gols no Campeonato Brasileiro. O time não balança as redes há três jogos – a torcida está há 320 minutos sem vibrar com um gol da equipe. Para piorar a situação, o clube vem de quatro partidas sem vencer e possui apenas 15 pontos no torneio, três a mais que o São Paulo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O técnico Gilson kleina vai ter o retorno do zagueiro Rodrigo e do meia Renato Cajá. O primeiro estava suspenso pelo STJD por expulsão no jogo contra o Palmeiras. Já o segundo havia recebido o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão no confronto contra o Bahia. Além deles, o jogador Luis Alí teve a documentação regularizada e pode estrear no time.

O Grêmio vai ter o retorno do atacante Pedro Rocha. O jogador estava com dores musculares e desfalcou o time por duas partidas, mas deve ter confirmado o retorno à equipe para o confronto contra a Ponte Preta. Assim, Fernandinho vai para o banco de reservas. O goleiro Marcelo Grohe ainda é dúvida. A tendência é que a recuperação dele demore um pouco mais e Leo siga no gol Tricolor. Grohe levou sete pontos no joelho depois de sofrer um profundo corte em uma disputa de bola em uma partida da Libertadores.

O técnico Renato Portaluppi não vai contar com o zagueiro argentino Walter Kannemann. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo e cumpre suspensão. Assim, Rafael Thyere vai formar a dupla de zaga com Pedro Geromel. O restante do time deve seguir o mesmo. O Grêmio reencontrou a vitória na última rodada, após ter perdido três partidas seguidas. Mesmo distante do líder Corinthians, que empatou na abertura da rodada contra o Atlético-PR, o time gaúcho acredita no título brasileiro. No momento, o Tricolor quer voltar a vencer em casa, afinal nas últimas duas partidas atuando na Arena a equipe perdeu.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PONTE PRETA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16 de julho de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

GRÊMIO: Leo Jardim (Marcelo Grohe); Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere, Bruno Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Luan, Pedro Rocha; Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

PONTE PRETA: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo, Jeferson (Reynaldo); Fernando Bob, Wendel, Jean Patrick (Renato Cajá); Alí, Lucca e Sheik

Técnico: Gilson Kleina