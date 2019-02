De contrato renovado, Dudu reencontra rival após Andrés questionar seu salário e clima no vestiário

Dudu vai disputar seu primeiro Derby após renovar contrato com o Palmeiras até o final de 2023. Neste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, diante do maior rival, o Baixola irá reencontrar a equipe presidida por Andrés Sanchez após uma série de declarações do dirigente alvinegro que ameaçaram conturbar o ambiente palestrino.

Dudu renovou seu vínculo com o Maior Campeão do Brasil para receber uma valorização salarial e impedir o assédio da China. A situação aconteceu também em 2017, quando o Verdão recusou ofertas do Shandong Luneng pelo camisa 7.

“Para a imprensa, chega proposta todo dia. Tenho que conviver com isso. A janela está aberta. O dólar, R$ 4. Se um clube vem e o jogador quer ir embora, não tem jeito. Vocês vão ver o que acontecerá lá do outro lado, segurando jogador…”, disse Andrés na ocasião, alfinetando o rival.

Não foi a primeira vez. Meses antes, ainda em 2017, o dirigente questionou o salário do atleta. “O Palmeiras tem que entender que não adianta pagar R$ 1 milhão para um jogador e o capitão ganhar R$ 400 mil, R$ 500 mil. Ofereceram R$ 50 mil por jogo mais R$ 1,5 milhão para o Ricardo Goulart. É isso que faz perder campeonato, mas os engenheiros da sabedoria do futebol lá acham que não. Acho injusto o Dudu ganhar metade do que nego lá”.

Já em 2018, Andrés deu nova declaração sobre o ídolo alviverde, que recusou a equipe de Parque São Jorge para assinar com o Maior Campeão do Brasil, ainda em 2015. ”O único (do Brasil) que valeria pagar esse valor (acima do teto salarial) seria o Dudu, do Palmeiras, que tem a cara do Corinthians e ganha metade do que os que chegaram lá estão ganhando. Ele está merecendo um aumento”.

Dudu é o único palmeirense a ter jogado todas as partidas da temporada como titular. E não foi por acaso. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, ele é o ponto de equilíbrio necessário na equipe para que o rodízio de atletas imposto pelo treinador funcione.

“O Dudu dá o equilíbrio a muitos jogadores que estão começando no time: Felipe Pires, Veiga, Carlos Eduardo… E o Dudu é o ponto de equilíbrio. Ele tem que jogar pelo menos 45 minutos para que esse equilíbrio seja conseguido”, afirmou o treinador, que contra o Corinthians, não pensa em tirar seu craque de campo no intervalo, como aconteceu contra São Caetano e Oeste.

“Eu tenho feito rodízio com os outros. E por uma razão especial, que ele sabe qual é, tenho colocado o Dudu 45, 50 minutos, para que no jogo do próximo sábado (contra o Corinthians) ele tenha condições de jogar. E ele sabe disso. Agora, para o jogo do Corinthians é uma outra história…”