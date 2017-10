Danilo, Cássio e Carille parabenizam meninas pela conquista da Libertadores

A conquista da Taça Libertadores feminina de 2017 por parte do Corinthians/Audax não foi comemorada exclusivamente pelas mulheres do clube. Campeões do torneio em 2012, o meia Danilo e o goleiro Cássio parabenizaram as meninas do Timão pela inédita conquista, que aconteceu de maneira invicta, da mesma forma que aconteceu com o grupo masculina há cinco anos.

Recado desse mito para as nossas guerreiras que, assim como ele, conquistaram a Libertadores de forma invicta! #LibertadoresFeminina pic.twitter.com/rzxg8W1ZMk — Corinthians (@Corinthians) October 22, 2017

“Olá pessoal parabéns pelo título da Libertadores invicto igual a gente em 2012. Parabéns a todos e vai Corinthians”, comemorou o meia que vive a expectativa de retornar aos gramados – algo que não acontece desde do dia 31 de julho de 2016-, após se recuperar de duas fraturas que sofreu na perna direita.

Já o arqueiro daquela conquista afirmou que acompanhou a campanha das meninas e parabenizou pela entrega e pelo título conquistado.

Recado do nosso gigante para as campeãs da América! De título invicto ele entende! 😂🏆#LibertadoresFeminina pic.twitter.com/baQSI4nuPz — Corinthians (@Corinthians) October 22, 2017

Além dos dois personagens de 2012, o atual treinador da equipe masculina, Fábio Carille, foi outro que mandou uma mensagem às meninas que garantiram o título.

Por fim, recado do nosso professor Fábio Carille! Parabéns mil vezes #CorinthiansAudax! Inédito e invicto! #LibertadoresFeminina pic.twitter.com/w0vaBMLwdv — Corinthians (@Corinthians) October 22, 2017

Outra pessoa que comentou essa conquista nas redes sociais do Timão foi uma das principais personagens da decisão do torneio, a goleira Lelê. A arqueira foi responsável por duas defesas nas disputas de pênaltis que definiria o campeão do continente.

Recado da goleira Lelê! Dois pênaltis defendidos numa final de #LibertadoresFeminina não é pra qualquer um! 🥇🏆⚽️#ÉCampeão pic.twitter.com/FCvt2urcHJ — Corinthians (@Corinthians) October 22, 2017

Assim como fez na noite de ontem, a torcida corinthiana espera conquistar mais um título nesta temporada. Na liderança do Campeonato Brasileiro masculino com 57 pontos conquistado, a equipe comandada por Fábio Carille segue com nove pontos de vantagem sobre o seus concorrentes mais próximos. Na próxima rodada, o Timão visita o Botafogo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília) no estádio Nilton Santos.