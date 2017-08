Cuca se sente ameaçado, mas Galiotte garante Palmeiras sem mudanças

Cuca sente que tem seu cargo de técnico ameaçado no Palmeiras, mas o presidente Mauricio Galiotte garante que o treinador e o gerente executivo Alexandre Mattos irão continuar no clube. Após a eliminação contra o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas da Copa Libertadores, o mandatário prestou esclarecimentos à torcida.

“Não vamos falar em mudanças porque nós não teremos mudanças. Fomos campeões em 2015 e em 2016 também, e o Alexandre Mattos estava aí. É um homem da minha confiança e seguirá conosco. Não tivemos um resultado bom nesse primeiro jogo. Vamos avaliar com calma, mas isso será apenas no final do ano. Temo atletas chorando no vestiário. Agora vamos levantar a cabaça”, disse Galiotte.

Apesar do discurso do dirigente, Cuca fez uma auto avaliação de seu trabalho nesta temporada, se mostrou insatisfeito e afirmou que entenderia se a diretoria alviverde optasse por uma mudança. Mesmo assim, o treinador disse que quer permanecer.

“Cabe à diretoria entender o que é melhor para o Palmeiras. Se continua o trabalho ou se, de repente, é melhor fazer uma troca. Sou profissional há muitos anos e entendo essas coisas. De repente, eles pensam assim e vida que segue. Não é o que eu quero, mas tenho que entender. Ninguém pode estar contente com o time eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores”, disse.

“Como um treinador pode ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores com o elenco que o Palmeiras tem e não estar ameaçado? É claro que está. Tem todo direito a diretoria, o Alexandre Mattos e o presidente. Se achar que tem que trocar, tem todo direito. Eu também não estou contente com os resultados. Mas estou dando o máximo, não consigo dar mais. Estou no meu limite e vou continuar nele”, finalizou.