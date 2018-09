Santos conta com Cuca e traça estratégia para renovar com Bambu

O Santos traçou uma estratégia com o presidente José Carlos Peres e o técnico Cuca para renovar o contrato de Robson Bambu, com validade até o dia 10 de novembro deste ano.

E o plano teve início na coletiva de imprensa do treinador neste domingo, na Vila Belmiro, depois do empate por 0 a 0 com o São Paulo. Um recado foi enviado aos empresários.

“Um menino que a gente viu potencial nos treinos, mas que vamos ter que conversar de perto com ele logo logo, porque o contrato acaba no final do ano e a gente quer que ele fique. É menino daqui, tem que valorizar, daqui a pouco o menino não fica e acaba sendo prejudicado. Ele é bom jogador”, comentou”

“Primeiro que não pode chegar nesse ponto de faltar 4, 5 meses para acabar o contrato e você não ter renovado. Agora temos que medir tudo. Vale a pena colocar o jogador para valorizar para os outros? O negócio é bom quando é bom para todos. Vamos fazer ficar bom para todos”, emendou ao comentar sobre Léo Cittadini, com vínculo até dezembro e não utilizado pela comissão técnica.

Na sequência, Cuca conversará diretamente com Bambu. O técnico aposta na vontade do zagueiro em permanecer e na influência dele sobre os empresários. O papo será mais ou menos o seguinte: “Você tem 20 anos e é titular do Santos. Acha que seria assim em outro time? Se você não aceitar a proposta, eu terei que tirar dos jogos”.

A Gazeta Esportiva ouviu dois membros da diretoria do Santos e as informações sobre os números pedidos pelos representantes de Bambu são diferentes, ambos fora da realidade do clube: um disse R$ 160 mil de salário e R$ 500 mil em luvas, outro apontou R$ 170 mil de salário e R$ 1 milhão em luvas. De qualquer forma, o Peixe não aceita pagar nem perto disso.

A empresa que cuida da carreira de Bambu, a Magnitude, mantém a decisão de “não comentar rumores do mercado”.