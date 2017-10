Cuca faz testes e mantém mistério sobre escalação do Palmeiras

Quando a programação do Palmeiras para os treinos ao longo da semana foi divulgada, a imprensa foi comunicada de que teria acesso à toda atividade desta terça-feira na Academia de Futebol. No entanto, os jornalistas que compareceram ao CT alviverde puderam acompanhar apenas 18 minutos dos trabalhos de Cuca.

Quando os repórteres foram liberados, uma equipe reserva enfrentava o time sub-20 do Verdão. A formação teve Fernando Prass; Fabiano, Felipe Melo, Antônio Carlos e Zé Roberto; Michel Bastos, Raphael Veiga e Guerra; Róger Guedes, Borja e Keno.

No campo ao lado, treinaram os suspensos Luan e Mayke, ao lado de Mailton, Pedrão, Edu Dracena, Hyoran, Arouca e Erik. Curiosamente, apenas 10 atletas não participavam mais das atividades no momento em que a imprensa entrou na Academia de Futebol.

Os ausentes foram Jean, Thiago Santos, Juninho, Egídio, Tchê Tchê, Bruno Henrique, Moisés, Dudu, Willian e Deyverson. A ausência de Edu Dracena nesta lista e a presença de Thiago Santos indicam que o camisa 21 poderá ser titular na zaga ao lado de Juninho contra o Bahia.

Neste caso, outro atleta também poderia comemorar a alteração. Felipe Melo já realizou dois trabalhos de ataque contra defesa, um jogo-treino e a atividade desta terça-feira como zagueiro. Se Thiago Santos exercer bem a função, poderá abrir espaço para o Pitbull, que será relacionado para o duelo desta quinta-feira.

O Palmeiras voltará aos treinos nesta quarta-feira, quando a imprensa poderá acompanhar cerca de 1h dos trabalhos, que terão início às 15h30. Após as atividades, Dudu concederá entrevista coletiva e encerrará a preparação para o duelo com o Bahia, quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.