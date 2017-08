Cuca elogia atuação do Palmeiras e não desiste do título brasileiro

Vencer clássicos sempre muda positivamente o ambiente de um clube, mas no caso do Palmeiras, acontece ainda mais do isso. Após golear o São Paulo por 4 a 2 neste domingo, Cuca foi questionado sobre as chances de título do Verdão, e não titubeou: “O campeonato não acabou”.

“O que fica para a gente? Uma dor por termos começado muito mal o Brasileiro. Se conseguíssemos ter somado um pouco mais de pontos, estaríamos mais perto da briga (pelo título). Mas o campeonato não acabou. Esse ano está um pouco diferenciado, pode acontecer coisas novas no campeonato, estou otimista”, disse o treinador.

Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras está 14 pontos atrás do líder Corinthians, que perdeu para o lanterna Atlético-GO no sábado. Além de diminuir a vantagem rival, a vitória no clássico trouxe mais tranquilidade ao Alviverde, que não vencia há três partidas no Campeonato Brasileiro.

“Quando se joga num time grande e não tem resultados, não é fácil. Além de ser um clássico, que é sempre complicado, vínhamos em um momento complicado, difícil. Apesar de a gente estar em quarto e o São Paulo em 17º, o peso do clássico era mais desfavorável a nós do que a eles. Por tudo que se criou esse ano e não termos ido bem na Libertadores e na Copa do Brasil. Estar em quarto é ruim, mas há alguns anos não seria. Tentamos tirar esse peso dos jogadores”, disse o treinador, antes de analisar a partida deste domingo.

“Foi um jogo em que o São Paulo saiu na frente numa batida do Sidão que o Cueva ganhou de cabeça (do Bruno Henrique) e não saímos na marcação. Ficamos com dois zagueiros e tomamos a diagonal do Marcos Guilherme. Em outra diagonal pelo outro lado poderíamos ter tomado o segundo (novamente com Marcos Guilherme). Criamos chances pelos dois lados. Em um clássico é difícil criar mais de 20 chances como foi hoje. Graças a Deus, algumas entraram. De uma maneira geral, tocamos bem a bola, envolvemos o São Paulo. O Keno quando entrou foi bem chutou uma bola fora e, em uma jogada do Deyverson, fez gol. O Hyoran também entrou bem, dando a movimentação que o Guerra havia perdido pelo cansaço. Ficamos felizes de no aniversário do clube presentear a torcida com a vitória””, completou.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na quarta colocação com 36 pontos, enquanto o São Paulo segue no 17º lugar com apenas 23. Agora, as duas equipes voltam a jogar apenas no dia 9 de setembro, sábado, com o Verdão visitando o Atlético-MG, e o Tricolor recebendo a Ponte Preta.

“O que a gente não pode é reduzir ninguém. Vamos pensar jogo a jogo, por mais difícil que seja, como o próximo contra o Atlético-MG. Se tivermos o mínimo de erros, temos alguma chance (de título).”

