Cruzeiro recusa oferta de R$ 5 mi do Grêmio por Thiago Neves

Uma nova proposta foi realizada pelo Grêmio nesta quinta ao Cruzeiro para contratar o meia Thiago Neves. Essa revelação foi feita pelo vice de futebol, Itair Machado, numa entrevista concedida a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais que negou uma oferta de R$ 5 milhões pelo jogador e também a devolução do atacante Thonny Anderson.

O dirigente comentou que o clube celeste não aceitará qualquer oferta pelo meio-campista.

“Mesmo que o Thiago não venha a renovar o contrato e em julho fique livre para assinar com outro clube, dentro do valor pequeno como esse, o Cruzeiro prefere correr o risco”, analisou.

Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019. Seis meses antes do término do seu vínculo, o meia pode assinar um pré-contrato.

