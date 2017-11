Criticado pela torcida, Shaylon recebe elogios de Dorival Júnior

Shaylon foi bastante criticado pela torcida do São Paulo no empate por 2 a 2 contra a Chapecoense, na noite de quinta-feira. O meio-campista, que acabou substituído por Dorival Júnior, porém, foi elogiado pelo treinador, que destacou a dificuldade na tarefa do garoto para substituir o peruano Cueva.

“É muito difícil achar alguém que se assemelha a um grande jogador como Cueva. Mas o Shaylon não se omitiu, tentou criar, ser importante, e é muito jovem ainda. Teve muita coragem, vigor e participou, sem se omitir. Daqui a pouco, com mais jogos, mostrará condição. Promete muito e precisamos valorizar. Cueva vive grande momento, e nos fará falta, mas temos de buscar soluções no plantel”, disse o técnico.

Shaylon foi alçado aos profissionais do São Paulo no início deste ano por Rogério Ceni e fez seu primeiro jogo como titular sob o comando de Dorival Júnior. O jovem de 20 anos, revelado pela Chapecoense, não começava uma partida desde o dia 29 de março, em vitória sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

Contra a Chapecoense, o meia não conseguiu dar sequência às jogadas ofensivas do São Paulo e irritou a torcida com diversos passes para trás, sempre que era apertado pela marcação adversária. Assim, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo, para a entrada de Gilberto, que acabou iniciando a reação tricolor.

Até aqui, Shaylon fez apenas 14 partidas como profissional, sendo três como titular. No período, foram dois gols marcados. O potencial do atleta, inclusive, faz com que a busca por reforços para o setor não seja prioridade para 2018, uma vez que a avaliação de diretoria e comissão técnica é de que o jovem poderá se desenvolver na próxima temporada com mais ritmo de jogo, especialmente considerando sua função, que diversas vezes exige que o atleta esteja de costas para a marcação.

