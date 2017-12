CR7 bate Messi de novo e vence Bola de Ouro; Neymar é terceiro

A temporada 2016/17 de Cristiano Ronaldo voltou a ser coroada com o último prêmio do ano. O gajo foi eleito pela revista France Football como o melhor jogador de 2017, vencendo o prêmio Bola de Ouro, e batendo Lionel Messi e Neymar.

Assim como no prêmio “The Best”, da Fifa, entregue no último mês, Cristiano Ronaldo foi mais votado que Messi e Neymar e ficou com a honraria. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, ficou com o segundo lugar na votação, enquanto o brasileiro Neymar, que defendeu Barcelona e Paris Saint-Germain, apareceu em terceiro lugar, repetindo as colocações do prêmio “The Best” deste ano.

O responsável por anunciar o vencedor do prêmio desta quinta-feira foi o ex-atacante brasileiro Ronaldo. O Fenômeno conquistou o prêmio em duas oportunidades: 1997 e 2002.

Com a vitória na cerimônia realizada em Paris, na França, Cristiano Ronaldo aumentou sua galeria de prêmios. Agora, o português possui cinco conquistas: 2008, 2013, 2014 e 2016. O rival de Barcelona, Lionel Messi, também possui cinco vitórias (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).

Além de CR7, o Real Madrid teve outros seis jogadores na lista da Bola de Ouro: Luka Modric (5º), Marcelo (16º), Sérgio Ramos (6º), Toni Kroos (7º), Karim Benzema (25º) e Isco (12º). O clube espanhol foi a equipe com mais jogadores premiados.

A temporada 2016/17 de Cristiano Ronaldo foi uma das melhores do jogador de 32 anos. O português faturou o Campeonato Espanhol, e a Liga dos Campeões, também sendo o artilheiro do torneio, com 12 gols.

Confira a lista dos 30 melhores jogadores de 2017 segundo a France Football:

29º – Philippe Coutinho (Arsenal) e Dries Mertens (Napoli)

28º – Edin Dzeko – (Roma)

27º – Mats Hummels (Bayern de Munique)

26º – Jan Oblak (Atlético de Madrid)

25º – Karim Benzema (Real Madrid)

24º – Radamel Falcao (Monaco)

23º – Sadio Mané (Liverpool)

21º – Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) e Leonardo Bonucci (Milan)

20º – David De Gea (Manchester United)

19º – Eden Hazard (Chelsea)

18º – Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

17º – Toni Kroos (Real Madrid)

16º – Marcelo (Real Madrid)

15º – Paulo Dybala (Juventus)

14º – Kevin de Bruyne (Manchester City)

13º – Luis Suárez (Barcelona)

12º – Isco (Real Madrid)

11º – Edinson Cavani (PSG)

10º – Harry Kane (Tottenham)

9º – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

8º – N’Golo Kante (Chelsea)

7º – Kylian Mbappé (PSG)

6º – Sergio Ramos (Real Madrid)

5º – Luka Modric (Real Madrid)

4º – Gianluiggi Buffon (Juventus)

3º – Neymar (Barcelona/PSG)

2º – Lionel Messi (Barcelona)

1º – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)