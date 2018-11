Coxa começa a mudar departamento de futebol. Tcheco sai.

Com um ano para se esquecer, sem título e sem conseguir deixar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba começou uma reformulação do departamento de futebol. A primeira vítima dos cortes que devem atingir atletas, comissão técnica e definir uma nova diretoria, foi o auxiliar Tcheco, que chegou a comandar a equipe durante a competição e foi demitido nesta segunda-feira.

A próxima novidade pode ficar por conta da chegada do novo diretor de futebol. Rodrigo Pastana deve se reunir com o presidente Samir Namur e com o chamado G5, grupo de conselheiros que tomam as principais decisões do clube, para ser confirmado no cargo. Seu último trabalho foi no Paraná Clube, que foi rebaixado no Brasileirão.

Caso seja confirmado no cargo, o próximo passo é definir o técnico e iniciar o planejamento para 2019. A tendência é pela permanência de Argel Fucks, embora tanto treinador quanto diretoria deixem para definir esse assunto apenas após as definições sobre a montagem do departamento de futebol.