Corinthians volta a ter descanso semanal após mais de um mês

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Depois de disputar 12 jogos nos últimos 34 dias, o Corinthians voltará a ter um descanso semanal até a próxima partida, a segunda final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, no dia 8. Ainda que precise reverter um resultado desfavorável, já que o rival abriu 1 a 0 no embate de ida, em Itaquera, o elenco alvinegro terá a possibilidade de utilizar sete dias de folga/treinamento antes de decidir o título.

A última vez em que Carille teve um período maior do que três dias entre dois jogos foi justamente antes do Derby da fase de classificação, no dia 24 de fevereiro, disputado cinco dias depois do empate por 1 a 1 com o Red Bull, no Moisés Lucarelli. Desde então, o Timão emplacou duelos tanto nos finais quanto nos meios de semana, com dez partidas no Paulista e duas pela Copa Libertadores da América.

Depois de apontar o cansaço dos atletas como um dos motivos para a dificuldade de criação apresentada pela equipe, Carille deu dois dias de folga aos jogadores, que estão dispensados para domingo e segunda-feira. A reapresentação está marcada para a tarde da terça-feira, no CT Joaquim Grava.

“Vocês já me conhecem muito bem, eu vou jogo a jogo, pensei nesse jogo de sábado e, a partir de amanhã (domingo), segunda, terça, a gente começa a elaborar o que é melhor para nós nesses jogos”, comentou o treinador, indicando que provavelmente realizará alguma mudança no seu time.

“Acabei de responder a questão de estratégia, eu pensei nesse primeiro jogo, depois eu penso no próximo. Pegamos uma equipe muito bem armada, marcaram muito bem o Clayson, que também não estava limpo, não estava fazendo um bom jogo. Agora vamos trabalhar para o próximo jogo”, observou.

Para o duelo no Allianz Parque, o Timão deve ter Jadson em condição de atuar pelos 90 minutos, além de um retorno de Renê Júnior ao menos para o banco de reservas. A baixa certa fica por causa de Clayson, suspenso, que abre espaço para o retorno de Romero ao time titular.

“Tem que ser muito inteligente para trabalhar. O que eu vou fazer, não sei, vamos traçar o que vai ser melhor para o domingo. Eu não posso entrar com dois meias lá porque eu preciso ter mais profundidade, preciso de alguém lá na frente. Vamos ver como montar a equipe”, concluiu.