Corinthians vende ingressos para a Libertadores na sexta-feira

Prepare-se, @fieltorcedor! Na sexta iniciam-se as vendas de ingressos para os 3 jogos do Timão na fase de grupos da Libertadores, aqui na @A_Corinthians. Sócios terão prioridade na compra, mas precisam estar com a anuidade (até fevereiro/18) em dia, para poder garantir seus 🎟️. pic.twitter.com/w0dlt3sMEx — Arena Corinthians (@A_Corinthians) 6 de dezembro de 2017

Mesmo sem nem saber quem enfrentará, o Corinthians inicia nesta sexta-feira a venda de ingressos para os jogos em casa da fase de grupos da Libertadores da América. O anúncio foi feito por meio do twitter oficial do estádio corintiano, acompanhado de um pedido para a regularização da sociedade daqueles que estão inadimplentes com o Fiel Torcedor.

A prática tem sido comum no Alvinegro, buscando assegurar uma parte da renda antes mesmo da definição dos jogos. Para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, os sócios-torcedores do clube puderam comprar um carnê com os 18 jogos do Timão como mandante.

Em férias, o elenco do técnico Fábio Carille tem reapresentação marcada apenas para o dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava. A estreia na competição continental, porém, deve acontecer apenas entre o final de fevereiro e o início de março.