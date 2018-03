Corinthians venceu 9 dos últimos 10 mata-matas contra o São Paulo

O Corinthians praticamente monopolizou as última disputas eliminatórias nas quais encontrou o São Paulo pela frente. Dominante, o Alvinegro passou pelo rival em nove das últimas dez vezes em que ambos se encontraram em duelo com as mesmas características dos próximos dois jogos, pela semifinal do Campeonato Paulista. O primeiro será neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Começando pelos vitoriosos times montados entre o final do século passado e começo deste, passando pela reconstrução pós-Série B e chegando mais recentemente à campanha história dos comandados de Fábio Carille no primeiro semestre do ano passado, o Timão derrotou o Tricolor em cinco semifinais de Paulista, uma de Rio-São Paulo, uma de Copa do Brasil, uma de Brasileiro e ainda ergueu a taça da Recopa frente ao clube do Morumbi, em 2013.

O histórico nos jogos também chama a atenção pelo resultado obtido em cada uma das 19 partidas disputadas, com 12 vitórias corintianas, quatro empates e apenas três triunfos dos são-paulinos, dois deles justamente na única boa lembrança para a equipe.

A felicidade tricolor se deu na semifinal do Paulista de 2000, quando França, Edu e companhia conseguiram se sobrepor aos comandados de Oswaldo de Oliveira, divididos em meio à disputa das semifinais da Libertadores da América, contra o Palmeiras, confrontos que marcaram uma das eliminações mais lamentadas em toda a história do clube do Parque São Jorge.

Confira abaixo os dez últimos mata-matas entre os rivais:

Semifinal – Paulista 1999

Corinthians 4 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 1 Corinthians

Semifinal – Brasileiro 1999

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Corinthians 2 x 1 São Paulo

Semifinal – Paulista 2000

São Paulo 2 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 2 São Paulo

Final – Rio-São Paulo 2002

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Semifinal – Copa do Brasil 2002

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 2 São Paulo

Final – Paulistão 2003

Corinthians 3 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Semifinal – Paulistão 2009

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Semifinal – Paulistão 2013

São Paulo (3) 0 x 0 (4) Corinthians

Final – Recopa 2013

São Paulo 1 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 0 São Paulo

Semifinal – Paulista 2017

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo