Corinthians tenta trazer trio que está na seleção a tempo de decisão

O Corinthians montará uma operação para ter ao menos a presença no estádio dos seus jogadores que estão a serviço das seleções Brasileira e paraguaia em meio aos amistosos dos últimos dias. Admitindo uma pequena possibilidade de contar com algum deles em campo, principalmente o lateral direito Fagner e o atacante Romero, o técnico Fábio Carille quer ter a chance de conversar com os jogadores para saber se pode utilizá-los no jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera.

“O clube está trabalhando bastante para que esses jogadores cheguem e a gente veja se tem condição de jogar”, disse o comandante, que já sabe que Fagner nem sequer entrou em campo na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Berlim. Ele espera para saber se Balbuena e Romero, que têm compromisso com os Estados Unidos, às 20h30 (de Brasília), em Cary, também estarão presentes.

“A informação que a gente tem é que Balbuena joga e o Romero, não. Vamos ver aqui como eles estão. Já fizemos isso no ano passado, quando o Cássio chegou e ficou no banco contra o Fluminense, no jogo do título”, relembrou o treinador, com um discurso um pouco diferente do adotado naquela ocasião.

“Posso até ouvi-lo, mas está fora do jogo, não inicia. É uma viagem cansativa, um cara de 1,95m, de mais de 100kg, pode se machucar num tiro de meta, não é momento de arriscar. Se fosse um jogo final, até poderia. Tem a chance de chegar a tempo, mas não inicia a partida”, comentou o treinador à época, bancando a escalação de Caíque no gol, confirmada posteriormente.

Com funcionários dedicados especialmente a isso, o Timão deve receber os atletas no aeroporto, em Guarulhos, e encaminhá-los diretamente ao CT Joaquim Grava. Pela experiência e pela falha de Mantuan no jogo de ida, perdendo a bola que resultou no único gol da partida, Fagner é o mais esperado entre eles.

