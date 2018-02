Corinthians tenta recuperação pré-Derby em visita ao Red Bull

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians acumulou duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista e viu seu início de temporada ganhar tons mais críticos por parte da torcida. De olho em uma sequência complicada de partidas, com direito a Derby, estreia na Libertadores e clássico contra o Santos, na Vila, o time tenta se recuperar nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), frente ao Red Bull, em Campinas.

Atual campeão paulista e brasileiro, o Timão ganhou certa margem de tolerância com a sua torcida, principalmente por ainda ser o líder do seu grupo no Estadual e ter vencido o único clássico que disputou até o momento. É consenso no Alvinegro, porém, que o clube não pode se dar ao luxo de ter outro resultado negativo em série, principalmente com os adversários que terá depois.

“Divisor de águas é o Red Bull, estamos 100% focados na segunda-feira. Enfrentaremos uma equipe competitiva, temos de focar 100% no próximo jogo, não dá para ficar pensando nos clássicos. Sem pensar nas outras partidas”, comentou o goleiro Cássio, que terá à sua frente algumas modificações.

Preocupado com os erros de passe e a dificuldade da equipe em manter a posse de bola, o técnico Fábio Carille retomou o esquema 4-2-3-1, colocando Camacho no lugar de Jadson. Na frente, Marquinhos Gabriel, que lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito, dá lugar a Clayson.

O curioso é que, no ano passado, em momento de pressão na busca pelo título, Carille acionou justamente a dupla, acertando o time e conseguindo uma sequência de quatro vitórias para assegurar a conquista do heptacampeonato. Dessa vez, com muito menos responsabilidade no momento da temporada, quer avaliar o comportamento da antiga formação.

Do outro lado, o time campineiro, dono de 10 pontos no Grupo D, vem de grande vitória sobre o Novorizontino, fora de casa, e tenta entrar na zona de classificação à próxima fase. “É um jogo complicado, como todos no Campeonato Paulista. Sabemos da qualidade do adversário, atual campeão estadual e brasileiro, mas vamos continuar com nossa filosofia de jogo”, disse o técnico Ricardo Catalá.

Goleiro dos campineiros neste Paulistão, Julio Cesar, campeão brasileiro pelo Timão em 2011, deve viver uma noite especial, encarando o Corinthians pela primeira vez na carreira. “Vai ser diferente, o coração pode bater mais forte, mas isso até a bola rolar. Quando começar o jogo, vou dar o máximo pelo Red Bull e buscar a vitória”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

RED BULL X CORINTHIANS

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 19 de fevereiro de 2018, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Herman Brumel Vani

RED BULL: Julio Cesar; Everton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves e Breno Lopes; André Castro, Eder e Eder Luis (Doriva); Claudinho (Thomaz), Deivid e Ricardo Bueno (Edmilson)

Técnico: Ricardo Catalá

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra

Técnico: Fábio Carille