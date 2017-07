Corinthians tenta conter euforia diante do combalido Atlético-PR

Líder disparado do Campeonato Brasileiro, agora com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado Grêmio, e vindo de uma vitória fora de casa sobre o seu grande rival, o Corinthians se preocupa em conter a euforia provocada pelo bom momento. Ainda mais porque enfrentará um adversário que não ganha há cinco jogos, o Atlético-PR, a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, em Itaquera.

“Estou surpreso com o modo consistente como estamos jogando desde as finais do Campeonato Paulista, sim. Só que o grupo continuará trabalhando com os pés no chão”, pregou o técnico Fábio Carille, invicto no comando do Corinthians há impressionantes 27 partidas.

Na expectativa de aumentar ainda mais a marca, o técnico terá que lidar com três baixas neste fim de semana. O zagueiro Pablo acusou uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 2 a 0 em cima do Palmeiras e dará lugar ao prata da casa Pedro Henrique, enquanto o lateral esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho estão suspensos. Os substitutos serão Moisés e Marquinhos Gabriel.

Do outro lado, o Atlético-PR enfrenta uma série de mudanças na sua comissão técnica e no seu grupo de jogadores. Na tabela do Brasileiro, caiu para o 14º lugar, com 15 pontos, 20 de desvantagem para o Corinthians. O cenário parece complicado, mas o técnico Fabiano Soares, estreante, mostrou-se animado para o compromisso em São Paulo.

“É um jogo motivante, contra o líder. Vamos a campo com o intuito de levantar o estado anímico e introduzir alguns conceitos para que a equipe comece a funcionar”, disse o treinador, que prefere enfrentar o Corinthians aos times que lutam contra o rebaixamento. “O jogo mais complicado é contra o último. Mas, em um campo bom, com todo o mundo querendo ganhar, estádio cheio…”, emendou.

O novo comandante rubro-negro terá à disposição o zagueiro Paulo André, o meia Lucho González e os atacantes Douglas Coutinho e Pablo. Em compensação, o zagueiro Thiago Heleno, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprirá suspensão automática. Já o meia Felipe Gedoz, recuperado de lesão, é opção para o banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-PR

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 15 de julho de 2017, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (Fifa-SC)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Eduardo Henrique e Lucho González; Nikão, Pablo e Ederson

Técnico: Fabiano Soares