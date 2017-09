Corinthians se prepara para superar adversidades de clássico matinal

O Corinthians tem se precavido para que o horário da partida contra o São Paulo, no domingo, não seja um problema para os seus jogadores. O treinamento desta sexta-feira, por exemplo, mudou da tarde para a manhã. No dia seguinte, todos passarão a noite anterior ao clássico das 11 horas em um hotel próximo do Morumbi, e não no CT Joaquim Grava.

“A gente sabe que estará muito calor. É por isso que o treino foi mudado, para o time se adaptar. Só que são 11 contra 11, com calor para os dois lados. Vamos entrar em campo e fazer o nosso melhor para conseguir a vitória”, comentou o lateral esquerdo Guilherme Arana.

Arana, no entanto, foi um dos poucos titulares do Corinthians que trabalhou em campo pela manhã. Apenas o goleiro Cássio e quem não foi utilizado desde o princípio da partida contra o Racing, da Argentina, correu com os reservas sob o sol – no caso, o lateral esquerdo, recém-recuperado de lesão muscular, que nem sequer viajou para o jogo derradeiro do seu time na Copa Sul-Americana, e os meio-campistas Maycon e Rodriguinho, preservados pelo técnico Fábio Carille na quarta-feira.

O Corinthians estará completo para a atividade do dia seguinte, também de manhã. A novidade do treinamento será o local – o Estádio de Itaquera, e não o CT Joaquim Grava, com a presença de torcedores. Mais tarde, a equipe seguirá para a sua concentração na Zona Sul.

“O sono é importante. Todo descanso é muito importante, então vale a pena ficar mais perto do local do jogo”, comentou Arana, prevendo “uma guerra” a partir das 11 horas, no Morumbi.