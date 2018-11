Corinthians sai na frente na final do Paulista Sub-20 em cima do Palmeiras

O Corinthians saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Sub-20 em cima do Palmeiras, em partida realizada nesta quinta-feira, na Fazendinha, em São Paulo. Com início às 10h (de Brasília), o alvinegro bateu o rival por 1 a 0, com gol de Fabricio Oya, com comemoração de torcida única, que esgotou os três mil ingressos vendidos para a disputa.

Com nomes conhecidos do elenco profissional, como Papagaio e Gabriel Furtado, o Palmeiras não conseguiu evitar a derrota em partida equilibrada no primeiro tempo e um pouco mais ofensiva para o alviverde na etapa complementar. Agora, os meninos voltam suas atenções para o jogo da volta. Como tem a melhor campanha, o alviverde decidirá o título no próximo domingo, na Arena Barueri.

Até o primeiro quarto de jogo, ambas as equipes seguiram bastante equilibradas, mas sem chances reais de abrir o marcador. Aos 20 minutos, primeira oportunidade para os donos da casa com Rafinha, que arriscou de fora da área. Logo depois, porém, Fabricio Oya não desperdiçou e bateu no canto para deixar o Timão na frente no primeiro jogo da decisão. O tento deu confiança ao time, mas o primeiro tempo terminou 1 a 0.

Na segunda etapa, mais oportunidades para o Palmeiras, mas ainda assim sem grande perigo para o goleiro Filipe. Já no final do duelo, palmeirenses reclamaram de um pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Com o resultado, o Corinthians precisa de um empate para levar o título. Caso o alviverde faça um gol, a disputa vai para os pênaltis e, se vencer por dois ou mais gols de diferença, a taça vai para o Palmeiras.