Corinthians revela ações para o Dia da Mulher

O Corinthians irá promover diversas ações para conscientizar a sociedade contra o assédio e a violência contra a mulher. A campanha acontece na partida desta quarta-feira, contra o Mirassol, na Arena de Itaquera, um dia antes do 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

Uma das ações ficará estampada na camisa do time. No local onde comumente é utilizado para estampar o patrocinador master do clube, o Timão utilizará a frase #RespeitaAsMinas. Além disso a loja oficial do clube, presente dentro do estádio, distribuirá cerca de 10 mil tatuagens temporárias com a frase: Não é não.

Antes da partida, Milene Domingues, ex-atleta do Corinthians, será anunciada como a embaixadora do futebol feminino do clube. As atletas da equipe paulista acompanharão os jogadores da equipe masculina no momento em que os jogadores entrarão no campo. O uniforme das jogadoras estamparão a mesma mensagens dos adesivos.

Estes atos estarão acompanhados de faixas e mensagens expostas na comunicação digital do estádio (Painel de Led externo e interno e Telão), que serão ativados a fim de dar mais visibilidade à causa.

Para a vice-presidente do Corinthians, Edna Murad Hadlik, iniciativas como essa ajudam a diminuir o machismo no mundo do futebol. “O clube dá um passo importante no sentido certo e da forma correta, respeitando o lugar de fala das mulheres que escolheram onde estampar seu apelo “Não é Não” em diálogo com a campanha #RespeitaAsMinas, no masculino, respeita a diferença vai muito além de retórica e o Timão sempre esteve na vanguarda das lutas democráticas ”, afirmou.