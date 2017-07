Corinthians revê Sheik e a Ponte e tenta disparar antes do Derby

Na mesma semana em que festejou o aniversário de cinco anos da conquista da Copa Libertadores da América de 2012, o Corinthians terá pela frente o grande herói daquela final contra o Boca Juniors. O líder do Campeonato Brasileiro enfrentará o atacante Emerson Sheik e a sua Ponte Preta a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, em Itaquera.

Uma vitória sobre a vítima que fez na decisão do último Campeonato Paulista, quando começou a calar os seus críticos, deixará o Corinthians com uma considerável vantagem de 10 pontos na ponta da tabela de classificação do Brasileiro. Hoje, o time paulistano soma 29 pontos, contra 22 do segundo colocado Grêmio, que só enfrentará o Avaí na tarde de domingo, em Porto Alegre.

O jogo contra a Ponte Preta também será o último do Corinthians antes de encontrar o seu grande rival, o Palmeiras, no Derby de quarta-feira, no Palestra Itália. Por isso, o técnico Fábio Carille tem preocupação com os seus titulares que estão pendurados com dois cartões amarelos, o volante Gabriel, o meia Rodriguinho e o centroavante Jô.

“Mas, se tivermos que fazer uma falta, vamos fazer. O mais importante é ganhar para manter essa boa sequência”, priorizou Rodriguinho, ciente de que o Corinthians terá que lidar com uma baixa por suspensão já contra a Ponte Preta. O lateral direito Fagner cederá lugar ao jovem Léo Príncipe, recuperado de lesão. Em compensação, o paraguaio Romero retornará ao ataque.

Do outro lado, a Ponte terá as voltas do meia Renato Cajá e do próprio Sheik, livres de suspensão, além de contar novamente com o lateral direito Nino Paraíba e o meio-campista Elton, preservados do empate por 0 a 0 com o Avaí em função de desgaste físico. Já o meia Jadson ganhou a vaga do atacante Claudinho.

A principal atração ponte-pretana, contudo, será mesmo Sheik, que formará dupla ofensiva com Lucca e deverá receber carinho dos torcedores corintianos em Itaquera. À imprensa de Campinas, o irreverente atacante disse estar com o “coração apertadinho” por enfrentar o clube do qual virou ídolo, mas mais preocupado em elevar os 15 pontos do seu time na tabela.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PONTE PRETA

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 8 de julho de 2017, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Fernandinho; Fernando Bob, Jadson, Elton e Renato Cajá; Lucca e Emerson Sheik

Técnico: Gilson Kleina