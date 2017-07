Corinthians recebe o Patriotas e tenta se manter vivo em duas frentes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Patriotas-COL, manter-se vivo na outra competição que lhe resta na temporada. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, com gol já nos acréscimos do zagueiro Balbuena, o Timão pode avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana até com um empate sem gols.

Apontado como um time que leva vantagem sobre os rivais no torneio nacional por não ter outras frentes em disputa, o Alvinegro nem pensa em descartar o torneio continental. Em diversas oportunidades, o técnico Fábio Carille deixou claro que o título da Sul-Americana também é um objetivo seu. Depois de ganhar do Palmeiras, por exemplo, ele disse que torcia para ficar invicto até o dia 13 de dezembro, data marcada para a segunda final da Sul-Americana.

Além do 0 a 0, qualquer vitória dá a vaga aos corintianos, assim como uma derrota daria a passagem para os colombianos. Novo empate por 1 a 1 leva a decisão aos pênaltis, enquanto igualdades por dois gols ou mais favorecem o time de Tunja.

“Não vamos colocar prioridade, não, o Corinthians quando joga os torneios sempre joga para ganhar”, explicou o zagueiro Balbuena, que tem presença garantida devido à pouca oferta de defensores no elenco com a lesão de Pablo e a demora na recuperação de Vilson. De olho no duelo contra o Flamengo, no Brasileiro, Carille deu descanso a Romero e Rodriguinho, que nem concentraram, e levará Fagner e Jô apenas para o banco de reservas.

“Primeiro jogo lá foi difícil, altitude, viagem, mas não é desculpa também. Eles conheciam tudo muito bem lá. Não vamos entrar para jogar no 0 a 0, sempre entramos para ganhar o jogo e não vai mudar nada. Precisamos ir buscar o jogo e temos como fazer isso”, comentou o paraguaio.

Do outro lado, o Patriotas chegou a São Paulo na noite do domingo e foi recebido na Academia de Futebol do Palmeiras para treinar. Em busca da primeira vitória fora do seu país em um torneio oficial, o time conseguiu o seu primeiro triunfo no ano no último domingo, vencendo o Tigres, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PATRIOTAS-COL

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 26 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Assistentes: Raul Orellana e Edson Cisternas (ambos do Chile)

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Clayton; Kazim

Técnico: Fábio Carille

PATRIOTAS: Villete; Murillo, Carreño, Arboleda e Cabezas; Angulo, Robayo e Vásquez; Mosquera, Gomez e Ibarguen

Técnico: Diego Corredor