Corinthians presenteará o Patriotas com uma placa

O Corinthians divulgou em suas redes socais que presenteará o Patriotas com uma placa comemorativa. O objeto que dá as boas vindas ao clube colombiano deve ser entregue pelo presidente corinthiano, Roberto de Andrade, ao mandatário do Patriotas, Juan M. Rogelis, antes do confronto válido pela Sul-Americana.

“O Sport Club Corinthians Paulista saúda o Patriotas Boyacá e dá boas-vindas à Arena Corinthians.Que este primeiro encontro entre os clubes no Brasil, válido pela Copa Sul-Americana 2017, sele uma relação duradoura de amizade em torno do esporte”, apresenta a placa.

Com o empate por 1 a 1 na partida de ida do confronto válido pela segunda-fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians possuem a vantagem do empate sem gols para garantir a classificação às oitavas de final do torneio internacional. O duelo está marcado para às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Corinthians em São Paulo.

Para o confronto, a equipe alvinegra contará novamente com muito apoio vindo de sua arquibancada. Isto porque, o clube informou que já foram vendidos mais de 32.500 mil ingressos para a decisão. Desta forma, o Timão garante o seu 13º jogo consecutivo com mais de 30 mil torcedores lotando sua Arena.