Corinthians planeja esquecer a Sul-Americana com vitória no clássico

Ao mesmo tempo em que se mostravam indignados com a atuação do árbitro uruguaio Leodan González, que expulsou o meia Rodriguinho e o centroavante Jô no empate por 0 a 0 com o Racing, os jogadores do Corinthians já falavam em reagir após a queda diante da equipe argentina na Copa Sul-Americana. O time, que lidera o Campeonato Brasileiro com folga, irá ao Morumbi na manhã de domingo para disputar clássico contra o São Paulo.

“Vamos esquecer esse jogo. A Sul-Americana já ficou para trás. Temos grandes chances no Brasileiro e devemos estar focados”, pregou o meia Jadson, que tem passagem pelo São Paulo. “Jogamos de igual para igual com o Racing. Não deixamos a desejar. Infelizmente, a proposta de jogo deles, que era bem fechada, complicou a nossa equipe. Precisamos esfriar a cabeça e pensar no clássico.”

Para alguns, era difícil esfriar a cabeça. O Corinthians revoltou-se com a complacência da arbitragem com o Racing, que abusou das jogadas violentas no primeiro tempo, e com a rigidez com que foram tratadas as faltas cometidas por Rodriguinho e Jô. O lateral direito Fagner chegou a cobrar união das equipes brasileiras contra a Conmebol: “A gente é pai de família e vem aqui tomar tapa na cara”.

Quando deixava o Cilindro de Avellaneda, no entanto, Fagner também já pensava no São Paulo. “Jogamos de igual para igual contra uma equipe que não procurou jogar. Agora, vamos para casa descansar para domingo”, disse, reforçando o discurso dos seus companheiros. “Bola para a frente. Vamos fechar essa página e pensar no Brasileiro”, declarou o zagueiro paraguaio Balbuena.

A diretoria do Corinthians apoiou o elenco. “Há uma grande disposição para, no domingo, virar a chave e ganhar do São Paulo. Sabemos que será um jogo difícil, mas o Corinthians está preparado”, avisou o diretor de futebol Flávio Adauto, lembrando que a queda na Sul-Americana veio sem derrota. “O Corinthians participou de três torneios de mata-mata. Não perdeu na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista e na Sul-Americana. Nós nos dedicamos, mas sabemos o quão difícil é enfrentar arbitragem tendenciosas”, acrescentou.