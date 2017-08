Corinthians nunca perdeu para o Vitória jogando em São Paulo

O Corinthians defende neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera, não só os 34 jogos de invencibilidade na temporada e a larga margem de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Diante do Vitória, rival do final de semana, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro nunca foi derrotado atuando na cidade de São Paulo.

No total, são 18 jogos disputados pelos dois times na capital paulista, com 14 vitórias para o time da casa e quatro empates, resultado que marcou o primeiro encontro, disputado pelo Nacional de 1978: 2 a 2. O primeiro triunfo corintiano foi em 1980, naquela que se transformou a maior goleada do duelo, um 5 a 0 no Morumbi, com gols de Wladimir, Geraldão, Carlinhos, Sócrates e Píter.

A última vez em que cada time levou um ponto foi em 200. Em meio à péssima campanha dos paulistanos na Copa João Havelange, mais uma vez no Morumbi, Fernando Baiano marcou para o Timão enquanto Sinval deixou tudo igual para os soteropolitanos. Desde então, são oito partidas e oito vitórias do Corinthians, duas delas com gols do centroavante Jô, à época um jovem vindo das categorias de base.

Nos dois duelos entre as equipes em 2004, um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileiro, o camisa 7 assegurou triunfos por 1 a 0 do clube do Parque São Jorge. Com os dois tentos somados ao marcado no duelo do primeiro turno deste Brasileiro, outro 1 a 0, o time baiano é uma das maiores vítimas de Jô com a camisa alvinegra. Ao seu lado estão Vasco, Flamengo e São Paulo, todos times que sofreram três gols dele com o uniforme do Timão.

A contagem de vitórias só não é maior porque, em 2001 e 2014, o clube levou a partida diante dos baianos para Presidente Prudente e Cuiabá, respectivamente. Nos duelos, conquistou triunfos por 2 a 0 e 2 a 1. Ano passado, na última vez em que jogaram no Sudeste brasileiro, outro 2 a 1 para os então comandados de Cristóvão Borges, em Itaquera.

Veja os números do Corinthians contra o Vitória na cidade de São Paulo:

18 jogos

14 vitórias

4 empates

42 gols marcados

15 gols sofridos