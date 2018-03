Corinthians inicia “próximo passo” contra o Millonarios na Colômbia

Campeão paulista e brasileiro no ano passado, o Corinthians tenta seguir sua evolução sob o comando de Fábio Carille para fora do Brasil. O primeiro passo para isso será contra o Millonarios-COL, na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no lendário estádio El Campín, em Bogotá, na partida que marca a estreia da equipe na Copa Libertadores da América.

Depois de ter boa atuação no Derby do último final de semana, derrotando o Palmeiras por 2 a 0, o treinador chegou à conclusão que a formação utilizada naquela ocasião é a ideal tanto para uma partida contra os alviverdes quanto para o embate na Colômbia, um esquema sem centroavante e com mais nomes circulando pelo meio-campo.

Sem poder contar com Rodriguinho, o treinador optou por colocar o jovem Mateus Vital na vaga aberta pelo melhor jogador do clássico, apesar de possuir um leque muito maior de ações caso quisesse recolocar o centroavante no esquema. Júnior Dutra, Danilo, Emerson Sheik e Lucca eram os nomes que poderiam realizar a função de um “falso 9” no embate.

“Temos de equilibrar, ter desempenho bom em clássicos, mas ter regularidade. Os mesmos três pontos do clássico são contra outros adversários. Foi boa essa vitória para crescer, evoluir e ver os erros. Passamos por tudo aqui”, comentou o goleiro Cássio, que confia em uma evolução constante a partir desse ponto.

“Para vencer, temos de pagar um preço, que é trabalho, empenho, cooperação em campo. Vejo nossa equipe como no ano passado. Vamos pegar muitas equipes que têm mais qualidade que a nossa, mas temos de ganhar na dedicação e no empenho tático, no que o Fábio cobra”, continuou o arqueiro, que ruma à sua quinta Libertadores da carreira.

Do outro lado, o time colombiano, atual campeão nacional assim como o clube do Parque São Jorge, reestreia na Libertadores como mandante cinco anos depois de perder justamente para o Timão, em duelo válido pela fase de grupos da edição de 2013. O triunfo alvinegro por 1 a 0, gol de Danilo, foi o último jogo da tradicional equipe bogotana pela competição continental.

Apesar da expectativa pelo retorno, porém, os colombianos terão de encarar o clima ruim pela campanha ruim neste início de torneio local, no qual têm cinco pontos e ocupam a 16ª colocação. Além disso, vivem um momento dramático no que se refere ao seu treinador, Miguel Ángel Russo, em tratamento para um câncer na próstata.

Batalhando contra uma bactéria que lhe deixou hospitalizado, o argentino não comandará a equipe do banco de reservas por recomendação médica. Quem ocupa o seu lugar é Hugo Gottardi, auxiliar do comandante, que deve promover o retorno do volante John Duque à equipe, ausente da derrota por 2 a 0 para o Deportivo Cali por causa de uma suspensão.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS-COL x CORINTHIANS

Local: estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Data: 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Roddy Zambrano (Equador)

Assistentes: Christian Lescano e Edwin Bravo (ambos do Equador)

MILLONARIOS: Fariñez; Palacios, De los Santos, Cadavid e Banguero; Domínguez, Duque, Silva e Montoya; Ovelar e Del Valle

Técnico: Hugo Gottardi (interino)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson

Técnico: Fábio Carille