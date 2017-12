Corinthians fica à espera de Renê Jr. para oficializar segundo reforço

O volante Renê Júnior já se despediu do Bahia e foi aprovado nos exames médios que realizou para reforçar o Corinthians, mas ainda não está oficializado como o segundo reforço do clube paulista para 2018. Como o atleta está viajando, de férias, a assinatura do seu contrato e o consequente anúncio do acordo deverão ser postergados para dias antes do Natal.

Renê Júnior só não seguiu o exemplo do atacante Júnior Dutra, que não demorou a formalizar o seu vínculo válido por duas temporadas após ser submetido a exames, porque aguardava a regularização de sua documentação.

O Corinthians vive a expectativa de encaminhar outras contratações ainda em 2017. Um dos alvos da diretoria é o atacante colombiano Santiago Tréllez, do Vitória, que foi acusado de injúria racial pelo próprio Renê Júnior em Ba-Vi disputado em outubro.

Sem muitos recursos para investir em reforços, o Corinthians busca também alternativas para duas posições que ficaram carentes em seu elenco – a lateral esquerda, que perdeu o prata da casa Guilherme Arana para o espanhol Sevilla, e a zaga, já sem Pablo, com futuro indefinido.