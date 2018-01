Corinthians estreia com o peso do seu histórico de sucesso na Copinha

Maior campeão da Copa São Paulo de Juniores, com dez conquistas (a última delas no ano passado), o Corinthians estreará na atual edição do torneio contra o Corumbaense-MS, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Fonte Luminosa. O histórico de sucesso do clube no torneio é um peso a ser superado pelos garotos comandados por Dyego Coelho.

“Mas, hoje, a maioria dos nossos jogadores chegou ao Corinthians no último ano. Demora um tempo até eles se ambientarem ao clube e à torcida. São meninos que precisam de um lastro maior”, ponderou o técnico e ex-jogador, que foi auxiliar de Osmar Loss (promovido a assistente de Fábio Carille) na Copinha passada.

Todo o departamento amador do Corinthians passou por uma reformulação em 2017, e não apenas o plantel do time sub-20 e a sua comissão técnica. As dificuldades enfrentadas no grupo 17 – que, além do Corumbaense, reúne a anfitriã Ferroviária e o Pinheiro-MA –, portanto, tendem a ser maiores.

“Ainda temos alguns campeões de 2017 no grupo. Outros foram emprestados e alguns acabaram no time profissional. Por isso, existe essa leva de jogadores vindos de fora. Só que posso garantir uma coisa: mesmo com adversidades, vamos lutar mais uma vez. O Corinthians pede isso, a Copa São Paulo pede isso, e o torcedor pede isso”, discursou Coelho.

Entre os campeões que permanecem no time do Corinthians, destaque para o meia Fabrício Oya, em quem o clube deposita muitas esperanças. Outra promessa é o atacante Vitinho, com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Hoje profissionais, o goleiro Caíque, os zagueiros Pedro Henrique e Léo Santos, o lateral direito Léo Príncipe, os volantes Maycon, Warian e Mantuan, o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Pedrinho e Carlinhos são espelhos para eles e os demais novatos do sub-20.

Na esperança de reeditar o sucesso do ano anterior, Coelho até repetiu uma iniciativa de Osmar Loss com uma palestra motivacional antes da estreia contra o Corumbaense. Ronald Capita, jovem que sofre de síndrome de Marfan, voltou a conversar com um elenco que representará o Corinthians na Copinha.