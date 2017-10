Corinthians é o time que menos comete faltas no Brasileiro

Se já está animada com a possibilidade de ser heptacampeã brasileira, a torcida do Corinthians ganha cada vez mais motivos para criara esperanças pelo título nacional. Assim como em 2005, no hexa comandado por Tite, o Timão é a equipe que faz menos faltas no Campeonato Brasileiro.

Até a 26ª rodada, o Corinthians cometeu 295 faltas (média de 11,35 infrações por partida). Para se ter uma ideia, o segundo melhor clube neste quesito é o Santos, que tem 356 faltas marcadas contra o seu favor (20% a mais que o Timão).

“O time estar bem posicionado e organizado. Com isso, você não faz faltas e está sempre pronto para cortar as linhas de passe. Esse é o grande objetivo do trabalho e que a gente está colhendo em resultados”, disse Fábio Carille.

Curiosamente, assim como na estatística que aponta que o Alvinegro é o time com mais passes para gol no Brasileirão, o destaque nos botes defensivos é de um reserva. Nas 15 partidas que o zagueiro Pedro Henrique disputou no campeonato (12 como titular), acertou 80,8% dos botes que tentou (21 de 26), sendo o que menos cometeu faltas – foram apenas 5 (média de uma a cada 244,4 minutos em campo).

Com o defensor como reserva, o Corinthians recebe o Coritiba quarta-feira, às 21h (de Brasília), em Itaquera. O Timão lidera o Brasileirão com 55 pontos ganhos.