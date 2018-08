Corinthians e Cruzeiro decidem semifinal da Copa do Brasil em casa

Flamengo X Corinthians e Palmeiras X Cruzeiro. Essa é a ordem dos mandos dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil 2018. Nesta quarta-feira, Confederação Brasileira de Futebol realizou em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio dos jogos entre os quatro finalistas e tanto o Alvinegro quanto a equipe Celeste decidirão uma vaga na grande decisão dentro de suas respectivas casas. Já o Rubro-Negro e o Alviverde fazem o primeiro jogo sob seus domínios.

No sorteio também foram reveladas as datas e horários dos confrontos. Os jogos de ida serão realizados no dia 12 de setembro, às 21h45 (de Brasília), enquanto os de volta e decisivos irão acontecer no dia 26 do mesmo mês, também às 21h45 (de Brasília). O campeão será definido em dois jogos finais, programados para os dias 10 e 17 de outubro.

Sorteio realizado e assim ficaram os confrontos das semifinais da @CopadoBrasil! Flamengo e Palmeiras jogam a 1ª partida em casa. Corinthians e Cruzeiro decidem em seus domínios. Boa sorte a todos! #CopadoBrasil pic.twitter.com/cYqhjp7jNE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 22 de agosto de 2018

Utilizado desde as quartas de final, o VAR (sigla em inglês para árbitro de vídeo) segue sendo um recurso na competição nacional. No sorteio desta quarta-feira, inclusive, houve um balanço por parte dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol quanto a usabilidade e os resultados com a utilização do artifício de revisão das jogadas.

Uma outra questão referente aos jogos da Copa do Brasil é a convocação de Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Dos quatro times semifinalistas, três tiveram jogadores chamados, o que deve culminar em suas respectivas ausências para o primeiro jogo, já que o último amistoso da Seleção é dia 11 de setembro. Assim, o Cruzeiro não deve ter Dedé, o Corinthians não poderá contar com Fagner e o Flamengo com o jovem Lucas Paquetá.

Nesta temporada, a Copa do Brasil possui uma premiação recorde quando se trata de competições nacionais. O clube que levantar a taça garante nos cofres, no mínimo, nada mais, nada menos que R$ 50 milhões. Essa quantia pode ser ainda maior caso o time campeão seja um daqueles que iniciaram sua campanha no torneio eliminatório desde a primeira fase, chegando a R$ 67 milhões.

Confira os confrontos da semifinal da Copa do Brasil:

12/09 – 21h45 (de Brasília)

Flamengo x Corinthians

Palmeiras x Cruzeiro

26/09 – 21h45 (de Brasília)

Corinthians x Flamengo

Cruzeiro x Palmeiras