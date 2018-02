Corinthians divulga vídeo de Romarinho com nova provocação ao Palmeiras

O Corinthians divulgou em seu Twitter oficial um vídeo do atacante Romarinho, ex-jogador do clube, com nova provocação ao arquirrival Palmeiras. Um pouco mais incisivo do que em outras ocasiões, o avante interagiu com um companheiro de clube do Al Jazira-EAU e pediu para ele mandar “chupa, Porco”, em alusão ao animal que tornou-se símbolo para os torcedores alviverdes.

“É, rapaziada, mais uma vez deu a lógica no clássico. Eu já sabia”, começa o jogador, chamando um amigo para participar da conversa. “My Friend (meu amigo), eu já sabia”, pediu ele para o companheiro, não identificado. “Eu já sabia”, repete o homem. “Agora, chupa, Porco”, continuou Romarinho. “Chupa, porco, habib”, responde o amigo, para deleite do ex-corintiano.

Atleta do Timão entre 2012 e 2014, Romarinho fez boa parte da sua fama contra o Verdão. Além de ter sido decisivo na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, marcando o gol do empate na partida de ida, na Bombonera, ele se notabilizou dias antes ao marcar duas vezes em seu primeiro Derby, no Pacaembu. Recheado de reservas, o time virou o clássico com os dois tentos e sagrou-se vencedor.

Depois, ainda manteve ótima média, com cinco gols marcados em cinco partidas disputadas antes de ser negociado. Desde então, aproveita vitórias alvinegras, atualmente quatro seguidas, para provocar o clube do Palestra Itália. “Então quer dizer que o Corinthians ganhou de novo do Palmeiras? Eu já sabia”, relatou ele na mais famosa das peças.