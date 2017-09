Corinthians divulga terceiro uniforme antes de clássico

O Corinthians lançou seu terceiro uniforme na manhã deste domingo, antes da partida contra o Santos, na Vila Belmiro. O clube divulgou em seu site oficial a nova camisa que será usada no Clássico Alvinegro pela equipe titular. Segundo a patrocinadora do time corintiano, o lançamento é inspirado na diversidade brasileira. O modelo é cinza, liso, com listras laranja nas laterais e na gola.

“Assim como a cidade de São Paulo, desde a sua fundação, o Corinthians abriu as portas para todo tipo de gente, independentemente de cor, religião, nacionalidade ou classe social. Não há nada que represente melhor o Corinthians do que a pluralidade e diversidade cultural dos seus 30 milhões de torcedores”, disse Barbara Casara, diretora da marca para futebol da Nike do Brasil.

Além disso, a ideia do novo uniforme é para valorizar a Fé Alvinegra que “une os diferentes tipos de torcedores em prol de uma única causa: o Timão”, de acordo com a nota oficial.

O design em cinza foi pensado a partir da mistura do preto com o branco, fazendo uma alusão às ruas de São Paulo e ao cenário urbano da cidade, que abraçam todos os tipos de povos e de diversidade. A cor laranja nos detalhes é a nova referência ao famoso terrão do Parque São Jorge. O shorts e meias cinza escuro completam o restante do uniforme.