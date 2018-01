Corinthians ratifica novos contratos de Cássio, Fagner e Camacho

Enquanto continua a buscar reforços para 2018, o Corinthians também se preocupa em prolongar a permanência de quem já integra o elenco chefiado por Fábio Carille. Nesta sexta-feira, o clube oficializou as prorrogações dos contratos do goleiro Cássio e do lateral direito Fagner, agora com compromissos até dezembro de 2021, e do volante Camacho, com vínculo com vencimento no final de 2020.

Um dos jogadores mais experientes do plantel, Cássio se mostrou o mais animado com o voto de confiança que recebeu da diretoria. “Nem nos meus melhores sonhos imaginaria tudo o que está acontecendo”, disse o goleiro campeão estadual, nacional, continental e mundial pelo Corinthians. “Fico muito grato. Podem ter certeza de que o mínimo que vou fazer é me dedicar ao máximo, contribuindo dentro e fora de campo com um clube que me ajudou a ser o que sou como pessoa e atleta. Tenho certeza de que serão mais quatro anos brilhantes”, acrescentou.

Revelado pelo Corinthians, mas com passagens por PSV, da Holanda, Vitória, Vasco e Wolsfburg, da Alemanha, o lateral direito Fagner disse também sentir uma “felicidade tremenda”. “Espero que essa trajetória vitoriosa continue por muitos anos. É uma alegria estar no clube que me formou e ensinou tudo o que sei. Só tenho que agradecer e continuar trabalhando”, comentou.

Menos experiente do que Cássio e Fagner, Camacho prometeu se dedicar para chegar ao patamar da dupla. “Estou muito feliz. Jogar aqui é o sonho de todo o mundo. Agradeço aos meus companheiros pelo último ano, que entrou para a história. Que 2018 seja igual, com o time conquistando outros títulos”, desejou o volante vindo do Grêmio Osasco Audax após o Campeonato Paulista de 2016.