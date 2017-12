Corinthians celebra o seu primeiro artilheiro de Campeonato Brasileiro

O centroavante Jô nem precisou entrar em campo na derrota por 1 a 0 para o Sport deste domingo, na Ilha do Retiro, para ser o primeiro artilheiro do Campeonato Brasileiro da história do Corinthians. Antecipadamente de férias, ele viu o concorrente Henrique Dourado passar em branco no empate por 1 a 1 do Fluminense com o Atlético-GO e confirmou o feito.

Jô e Henrique Dourado terminaram a competição com 18 gols cada, seguidos de perto pelo ex-corintiano André, com 16. Foi o centroavante do Sport quem marcou o gol da vitória sobre o Corinthians deste fim de semana, salvando a sua equipe do rebaixamento à Série B.

Antes do Campeonato Brasileiro, Jô já havia anotado outros sete gols na temporada do seu retorno ao clube que o revelou, tendo disputado 64 partidas e festejado as conquistas dos títulos paulista e nacional.