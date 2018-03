Corinthians brinca em seu telão e Rodriguinho ironiza Aguirre

Assim que Cássio defendeu o pênalti de Liziero, o Corinthians colocou em seu telão a hashtag #RespeitaoProfessor, em referência clara ao entrevero entre o técnico alvinegro Fábio Carille e o técnico Diego Aguirre, do São Paulo, no domingo passado, quando o treinador corintiano reclamou do não cumprimento do uruguaio antes de a bola rolar, justificado com um “não te reconheci”.

Os jogadores ainda comemoravam quando o treinador abraçou os companheiros de comissão técnica e deixou o gramado para ir ao vestiário, sem comentar o triunfo na decisão. O comandante ainda foi tirado da coletiva pós-jogo, sem explicação posterior. Praticamente uma voz para responder ao treinador, o meia Rodriguinho gostou da brincadeira e ironizou o comandante adversário.

“Achei bem legal, realmente foi bem bacana ter visto ali no telão, bom que o Aguirre agora consegue ele, na próxima ele vai dar bom dia, boa noite, boa tarde, vai ficar bacana”, comentou o armador corintiano, admitindo que tomou as dores do seu treinador na passagem.

“Particularmente para mim, não, para o Fábio foi mais no momento. Depois ele esfriou a cabeça, a repercussão foi grande e, ao meu ver, até um pouco desnecessária, mas, como eu já disse, agora o Diego conhece ele”, continuou o autor do único gol da partida, sem deixar de palpitar sobre a famigerada venda antecipada de ingressos realizada pelos tricolores.

“A gente ficou sabendo antes do jogo, foram mal de novo, a final não vai ser lá no Morumbi, né, vai ser aqui em Itaquera. Quem comprou ingresso e quiser vir assistir o jogo aqui, está convidado”, concluiu o corintiano.