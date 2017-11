Corinthians anuncia renovação de contrato com cervejaria até 2021

O Corinthians continuará a fazer propaganda para a Estrella Galicia nos seus uniformes de treinos e banners até pelo menos 2021. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a prorrogação do vínculo com a cervejaria, sua parceira desde setembro do ano passado, pelas próximas quatro temporadas.

“Em um momento difícil, ficamos felizes por renovar a parceria. Isso mostra mais uma vez a força da marca Corinthians”, celebrou Vinicius Azevedo, gerente de marketing do clube, que ainda enfrenta dificuldades para encontrar um patrocinador máster fixo – a Cia do Terno tem acordo válido somente até o final do ano.

A relação entre Corinthians e Estrella Galicia vai além da publicidade habitual. A empresa está presente também no chamado Esquenta da Fiel, festa que antecede os jogos em Itaquera, e até distribuiu taças comemorativas em formato de chuteira (contendo cerveja sem álcool) para os jogadores comemorarem o título brasileiro conquistado após a vitória sobre o Fluminense.

Em outubro, a Estrella Galicia, que também patrocina o Deportivo La Coruña, ainda viabilizou um amistoso entre o time sub-20 do Corinthians e a equipe espanhola, no Estádio Riazor. Os novatos do clube brasileiro sofreram uma vexatória goleada por 7 a 0.