Corinthians anuncia que ingressos para o Derby estão todos reservados

O Corinthians informou na noite desta quinta-feira que todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Palmeiras, no sábado, às 16h30 (de Brasília), em Itaquera, se encontram reservados no sistema, por meio da venda online e, por isso, não haverá venda de ingressos nas bilheterias nesta sexta-feira. A carga total não foi informada, mas o estádio tem capacidade para receber cerca de 47 mil pessoas, provavelmente superando o recorde do torneio, estabelecido justamente no 1 a 0 sobre o São Paulo, na quarta, na Arena, com 43.062 pagantes.

Ingressos reservados que não tiverem o pagamento confirmado podem retornar ao sistema a qualquer momento, mas ficarão disponíveis apenas na internet, no fieltorcedor.com.br para associados e no ingressoscorinthians.com para não-sócios, a partir de 19h desta quinta, com 5% de desconto para todos os setores.

A carga praticamente esgotada impressionada pela rapidez com que os torcedores buscaram os bilhetes disponíveis para o embate. A venda foi aberta à 1h da manhã desta quinta, para beneficiados, sócios Meu Amor e sócios Minha Cadeira, e às 10h para os demais planos do Fiel Torcedor.

Confira, abaixo, os preços dos ingressos para a partida de ida entre Corinthians x Palmeiras: