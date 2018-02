Corinthians acerta empréstimos de Romão e Carlinhos para o Oeste

O Corinthians acertou na tarde desta quinta-feira a cessão de dois jovens atletas vindos das categorias de base para o Oeste. O lateral esquerdo Guilherme Romão e o centroavante Carlinhos, que não convenceram a comissão técnica de que estão prontos para ajudar a equipe neste momento, defenderão o time de Barueri na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Lance!.

O lateral, que já defendeu o Oeste no ano passado e voltou com moral para essa temporada, viu seu espaço ficar reduzido pela proximidade do acerto com Sidcley, do Atlético-PR. Na ideia da comissão técnica, Romão sentiu muito a responsabilidade na estreia do Paulista, contra a Ponte Preta, colocando um ponto de interrogação na sua capacidade de encarar desafios como a Libertadores da América.

Carlinhos, por sua vez, já vinha sendo tido como negociável para ter mais espaço e evoluir seu futebol, a princípio aquém do esperado pela comissão após a boa participação na Copa São Paulo do ano passado, quando terminou como artilheiro da competição. A ideia é que, com mais tempo de jogo, ele desenvolva seu estilo da forma apropriada. Matheus, apresentado pela manhã, tem mais confiança de Carille no momento.

Como ambos só podem jogar a Série B, ainda há incerteza sobre a data de apresentação da dupla. A princípio, eles devem sair do Timão em breve, mas, como não ocupam vaga na lista A do Paulista, têm até chance de continuar treinando com o grupo. Na Libertadores, porém, já se sabe que não serão inscritos.

